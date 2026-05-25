Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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Lohnender Prosperity Bancshares-Einstieg? 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Prosperity Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Prosperity Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Prosperity Bancshares-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 69,79 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14,329 Prosperity Bancshares-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 69,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 989,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1,00 Prozent.

Der Börsenwert von Prosperity Bancshares belief sich jüngst auf 6,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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