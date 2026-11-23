Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Prosperity Bancshares-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Prosperity Bancshares-Anteile an diesem Tag 76,40 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,309 Prosperity Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prosperity Bancshares-Papiers auf 69,60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,10 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,90 Prozent.

Prosperity Bancshares wurde am Markt mit 8,27 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at