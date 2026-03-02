NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Prosperity Bancshares von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Prosperity Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Prosperity Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Prosperity Bancshares-Papier bei 76,76 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Prosperity Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,028 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 916,75 USD, da sich der Wert einer Prosperity Bancshares-Aktie am 27.02.2026 auf 70,37 USD belief. Mit einer Performance von -8,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Prosperity Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 7,16 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

