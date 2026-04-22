NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Anleger freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,34 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Prosperity Bancshares-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,54 Prozent erhöht. 221,44 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,29 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Der Prosperity Bancshares-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 69,60 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Prosperity Bancshares-Aktie eine Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,00 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Prosperity Bancshares-Kurs via New York 14,74 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 30,65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Prosperity Bancshares-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,41 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,46 Prozent anziehen.

Prosperity Bancshares-Kerndaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Prosperity Bancshares beträgt aktuell 7,123 Mrd. USD. Das KGV von Prosperity Bancshares beträgt aktuell 12,08. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Prosperity Bancshares auf 1,737 Mrd.USD, das EPS machte 5,72 USD aus.

Redaktion finanzen.at