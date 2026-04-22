Prosperity Bancshares Aktie

Prosperity Bancshares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Prosperity Bancshares-Dividende 22.04.2026 16:36:26

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Anleger freuen

Dividendenkalender offenbart: So viel Dividende erhalten Prosperity Bancshares-Investoren.

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,34 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Prosperity Bancshares-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,54 Prozent erhöht. 221,44 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,29 Prozent.

Dividendenrenditeanpassung

Der Prosperity Bancshares-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 69,60 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Prosperity Bancshares-Aktie eine Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,00 Prozent betrug.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren ist der Prosperity Bancshares-Kurs via New York 14,74 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 30,65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Prosperity Bancshares-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,41 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,46 Prozent anziehen.

Prosperity Bancshares-Kerndaten

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Prosperity Bancshares beträgt aktuell 7,123 Mrd. USD. Das KGV von Prosperity Bancshares beträgt aktuell 12,08. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Prosperity Bancshares auf 1,737 Mrd.USD, das EPS machte 5,72 USD aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com,Vitaly Korovin / Shutterstock.com

Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Prosperity Bancshares Inc. 68,95 -1,19% Prosperity Bancshares Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Iran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verliert -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen