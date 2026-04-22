Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|Prosperity Bancshares-Dividende
|
22.04.2026 16:36:26
NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Prosperity Bancshares-Anleger freuen
Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Prosperity Bancshares am 21.04.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,34 USD je Aktie beschlossen. Damit wurde die Prosperity Bancshares-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 3,54 Prozent erhöht. 221,44 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,29 Prozent.
Dividendenrenditeanpassung
Der Prosperity Bancshares-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 69,60 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 verzeichnet die Prosperity Bancshares-Aktie eine Dividendenrendite von 3,39 Prozent. Die Dividendenrendite erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 3,00 Prozent betrug.
Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich
Innerhalb von 3 Jahren ist der Prosperity Bancshares-Kurs via New York 14,74 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 30,65 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Prosperity Bancshares-Dividendenvorhersage
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 2,41 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,46 Prozent anziehen.
Prosperity Bancshares-Kerndaten
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Prosperity Bancshares beträgt aktuell 7,123 Mrd. USD. Das KGV von Prosperity Bancshares beträgt aktuell 12,08. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Prosperity Bancshares auf 1,737 Mrd.USD, das EPS machte 5,72 USD aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.
|
21.04.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
21.04.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
21.04.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
21.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
20.04.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite fällt am Montagmittag zurück (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prosperity Bancshares-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosperity Bancshares Inc.
|68,95
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street verliert -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.