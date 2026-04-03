Provident Financial Holdings Aktie

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WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

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Profitable Provident Financial-Investition? 03.04.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Provident Financial-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Provident Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Provident Financial-Aktie bei 13,51 USD. Bei einem Provident Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 74,019 Provident Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 202,81 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Anteils am 02.04.2026 auf 16,25 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 20,28 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Provident Financial eine Marktkapitalisierung von 103,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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