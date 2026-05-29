NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Provident Financial-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Provident Financial-Papier bei 11,80 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,475 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 28.05.2026 145,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 17,11 USD belief. Mit einer Performance von +45,00 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Provident Financial zuletzt 107,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at