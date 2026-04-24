Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Langfristige Performance
|
24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Provident Financial von vor einem Jahr eingebracht
Am 24.04.2025 wurde die Provident Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Provident Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,259 Provident Financial-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.04.2026 auf 17,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 163,82 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 163,82 USD entspricht einer Performance von +16,38 Prozent.
Zuletzt verbuchte Provident Financial einen Börsenwert von 108,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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