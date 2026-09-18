Provident Financial Holdings Aktie

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WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

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Provident Financial-Anlage im Blick 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Provident Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Provident Financial-Anteile betrug an diesem Tag 12,62 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 79,239 Provident Financial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 474,64 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 17.09.2026 auf 18,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47,46 Prozent zugenommen.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 115,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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