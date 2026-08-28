NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Provident Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Provident Financial-Anteile bei 17,16 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Provident Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,275 Provident Financial-Aktien. Die gehaltenen Provident Financial-Aktien wären am 27.08.2026 1 067,60 USD wert, da der Schlussstand 18,32 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 6,76 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Provident Financial belief sich zuletzt auf 114,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at