NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Provident Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Provident Financial-Investment gewesen.

Die Provident Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Provident Financial-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,898 Provident Financial-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 180,83 USD, da sich der Wert einer Provident Financial-Aktie am 08.10.2026 auf 18,48 USD belief. Damit wäre die Investition 18,08 Prozent mehr wert.

Am Markt war Provident Financial jüngst 113,87 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at