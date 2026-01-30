NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Provident Financial-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Provident Financial-Investment gewesen.

Die Provident Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 15,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 63,091 Provident Financial-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Provident Financial-Papiers auf 16,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 022,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 2,21 Prozent.

Provident Financial war somit zuletzt am Markt 104,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at