NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Provident Financial-Investment gewesen.

Am 26.06.2023 wurde das Provident Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Provident Financial-Papier bei 12,39 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 80,710 Provident Financial-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 385,79 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 25.06.2026 auf 17,17 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 38,58 Prozent.

Zuletzt verbuchte Provident Financial einen Börsenwert von 107,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at