NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Provident Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Provident Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Provident Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Provident Financial-Anteile letztlich bei 17,00 USD. Bei einem Provident Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,882 Provident Financial-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,00 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 22.10.2026 auf 18,19 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7,00 Prozent gleich.

Provident Financial wurde am Markt mit 113,36 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at