NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Provident Financial-Investition von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Provident Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,242 Provident Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 99,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,69 Prozent.
Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 103,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
