WKN: 914318 / ISIN: US7438681014

Lohnende Provident Financial-Investition? 02.01.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Provident Financial-Investition von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Provident Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,242 Provident Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 99,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,69 Prozent.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 103,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Provident Financial Holdings Inc.

Provident Financial Holdings Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

