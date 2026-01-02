NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätte eine Provident Financial-Investition von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Provident Financial-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,02 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 6,242 Provident Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,91 USD gerechnet, wäre die Investition nun 99,31 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,69 Prozent.

Provident Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 103,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at