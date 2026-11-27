Provident Financial Holdings Aktie
WKN: 914318 / ISIN: US7438681014
|Frühe Investition
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Provident Financial-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 27.11.2016 wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Provident Financial-Aktie 20,00 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 500,000 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 175,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,25 Prozent gesunken.
Provident Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,83 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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