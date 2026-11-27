Wer vor Jahren in Provident Financial-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 27.11.2016 wurden Provident Financial-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Provident Financial-Aktie 20,00 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Provident Financial-Aktie investiert hat, hat nun 500,000 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,35 USD gerechnet, wäre die Investition nun 9 175,00 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,25 Prozent gesunken.

Provident Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 111,83 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at