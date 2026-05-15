NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Provident Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Provident Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Provident Financial-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 55,310 Provident Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Provident Financial-Papiere wären am 14.05.2026 940,27 USD wert, da der Schlussstand 17,00 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent.

Provident Financial wurde am Markt mit 106,21 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at