NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Provident Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 16,86 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,931 Provident Financial-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.07.2026 gerechnet (17,76 USD), wäre das Investment nun 105,34 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,34 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial belief sich zuletzt auf 110,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at