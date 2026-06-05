NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Provident Financial von vor 5 Jahren verloren

Vor 5 Jahren wurde das Provident Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Provident Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 54,795 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 927,12 USD, da sich der Wert eines Provident Financial-Papiers am 04.06.2026 auf 16,92 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7,29 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Provident Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 105,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at