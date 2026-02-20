NASDAQ Composite Index-Papier Provident Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Provident Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Provident Financial-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde das Provident Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,34 USD. Bei einem Provident Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57,670 Provident Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.02.2026 gerechnet (16,25 USD), wäre das Investment nun 937,14 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 6,29 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Provident Financial belief sich zuletzt auf 102,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at