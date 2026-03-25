NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in QUALCOMM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

QUALCOMM-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die QUALCOMM-Anteile bei 127,28 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,786 QUALCOMM-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 101,09 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 24.03.2026 auf 128,67 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,09 Prozent.

Insgesamt war QUALCOMM zuletzt 137,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at