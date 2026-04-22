QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Investition im Blick
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 132,97 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,520 QUALCOMM-Aktien. Die gehaltenen QUALCOMM-Aktien wären am 21.04.2026 1 019,48 USD wert, da der Schlussstand 135,56 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 1 019,48 USD, was einer positiven Performance von 1,95 Prozent entspricht.
Der Marktwert von QUALCOMM betrug jüngst 146,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com