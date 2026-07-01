NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in QUALCOMM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der QUALCOMM-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 159,40 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 62,735 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 592,85 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 30.06.2026 auf 184,79 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 15,93 Prozent.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich jüngst auf 198,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at