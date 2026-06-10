NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in QUALCOMM-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der QUALCOMM-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 119,11 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investierten, hätten nun 83,956 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 205,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 246,24 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 72,46 Prozent gleich.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich jüngst auf 229,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at