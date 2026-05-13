QUALCOMM Aktie

QUALCOMM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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Langfristige Investition 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.05.2023 wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 103,62 USD. Bei einem QUALCOMM-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,651 QUALCOMM-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 029,63 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 12.05.2026 auf 210,31 USD belief. Mit einer Performance von +102,96 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 250,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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