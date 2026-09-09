QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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QUALCOMM-Investition im Blick 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in QUALCOMM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades QUALCOMM-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 141,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,706 QUALCOMM-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 174,09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 122,96 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,96 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für QUALCOMM eine Börsenbewertung in Höhe von 177,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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