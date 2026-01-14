NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor einem Jahr eingefahren

QUALCOMM Aktie

QUALCOMM-Anlage unter der Lupe 14.01.2026 16:04:17

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in QUALCOMM-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das QUALCOMM-Papier bei 159,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 62,684 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 165,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 361,06 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 3,61 Prozent vermehrt.

Am Markt war QUALCOMM jüngst 181,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

