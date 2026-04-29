NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in QUALCOMM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,52 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 197,941 QUALCOMM-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.04.2026 auf 150,00 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29 691,21 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 196,91 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte QUALCOMM einen Börsenwert von 160,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at