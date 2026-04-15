NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das QUALCOMM-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das QUALCOMM-Papier bei 120,16 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,832 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 132,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 110,55 USD wert. Damit wäre die Investition 10,55 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 140,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at