QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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Lohnendes QUALCOMM-Investment? 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 168,83 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hat, hat nun 0,592 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.10.2026 gerechnet (175,71 USD), wäre das Investment nun 104,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,08 Prozent erhöht.

QUALCOMM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 185,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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