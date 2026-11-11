QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Investition im Blick
|
11.11.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 11.11.2016 wurde die QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das QUALCOMM-Papier an diesem Tag bei 66,88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das QUALCOMM-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,495 QUALCOMM-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 173,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 259,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 159,46 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 182,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
05.11.26
|Trotz besserer Umsätze: QUALCOMM-Aktie gerät unter Druck (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
|
05.11.26
|MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rally - Qualcomm stürzen ab (Dow Jones)
|
05.11.26
|MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich erwartet - Qualcomm stürzen ab (Dow Jones)
|
05.11.26
|MARKT USA/Börse uneinheitlich erwartet - Qualcomm unter Druck (Dow Jones)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QUALCOMM Inc.
|159,82
|0,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.