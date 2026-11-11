QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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QUALCOMM-Investition im Blick 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren QUALCOMM-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 11.11.2016 wurde die QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das QUALCOMM-Papier an diesem Tag bei 66,88 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das QUALCOMM-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,495 QUALCOMM-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 173,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 259,46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 159,46 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 182,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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