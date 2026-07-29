NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in QUALCOMM von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das QUALCOMM-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 162,08 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die QUALCOMM-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,617 QUALCOMM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,49 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 28.07.2026 auf 162,88 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0,49 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von QUALCOMM betrug jüngst 179,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at