QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Lukrative QUALCOMM-Investition?
|
27.05.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 27.05.2016 wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,27 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,809 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 248,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450,19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 350,19 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 250,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
18:00
|Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
18:00
|Minuszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
16:01
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart in Grün (finanzen.at)
|
16:01
|Freundlicher Handel: S&P 500 zum Start des Mittwochshandels in Grün (finanzen.at)
|
26.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
|
22.05.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
22.05.26
|Zuversicht in New York: So performt der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
22.05.26
|NASDAQ-Handel: Das macht der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)