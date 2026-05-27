NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in QUALCOMM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.05.2016 wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55,27 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,809 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 248,82 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 450,19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 350,19 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 250,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at