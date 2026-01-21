NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren verdient

QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Rentabler QUALCOMM-Einstieg?
|
21.01.2026 16:04:38
QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das QUALCOMM-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 122,90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die QUALCOMM-Aktie investierten, hätten nun 0,814 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 154,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 125,36 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 125,36 USD entspricht einer Performance von +25,36 Prozent.
QUALCOMM wurde am Markt mit 170,87 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
