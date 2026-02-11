NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Verlust hätte ein QUALCOMM-Investment von vor einem Jahr eingebracht

QUALCOMM Aktie

Lohnender QUALCOMM-Einstieg? 11.02.2026 16:04:22

Bei einem frühen QUALCOMM-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der QUALCOMM-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 171,99 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,581 QUALCOMM-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 140,09 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,45 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,55 Prozent verringert.

QUALCOMM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 147,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

