QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Langfristige Performance
|
28.01.2026 16:04:30
NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren bedeutet
QUALCOMM-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 155,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das QUALCOMM-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,429 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 153,04 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 983,86 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 1,61 Prozent gleich.
Insgesamt war QUALCOMM zuletzt 165,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
