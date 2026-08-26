QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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Langfristige Investition 26.08.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: Wäre eine QUALCOMM-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: Wäre eine QUALCOMM-Kapitalanlage von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Anleger, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 159,17 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die QUALCOMM-Aktie investiert, befänden sich nun 6,283 QUALCOMM-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 1 008,73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 160,56 USD belief. Damit wäre die Investition 0,87 Prozent mehr wert.

Am Markt war QUALCOMM jüngst 166,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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