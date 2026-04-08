NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: Wäre eine QUALCOMM-Kapitalanlage von vor einem Jahr rentabel gewesen?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die QUALCOMM-Aktie gebracht.

Am 08.04.2025 wurden QUALCOMM-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das QUALCOMM-Papier bei 124,66 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 80,218 QUALCOMM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 952,67 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 07.04.2026 auf 124,07 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 0,47 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 134,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at