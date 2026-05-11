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Radcom Aktie

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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Rentable Radcom-Investition? 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Radcom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Radcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Radcom-Papier an diesem Tag 13,15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 760,456 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 08.05.2026 12 273,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,14 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,74 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Radcom eine Börsenbewertung in Höhe von 270,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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