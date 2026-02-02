NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Radcom Aktie
Heute vor 3 Jahren wurden Radcom-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Radcom-Papier an diesem Tag bei 10,51 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 9,515 Radcom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.01.2026 gerechnet (12,54 USD), wäre das Investment nun 119,31 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 19,31 Prozent vermehrt.
Radcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 200,55 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
