NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Radcom-Aktie Anlegern gebracht.

Die Radcom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9,97 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Radcom-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 003,009 Radcom-Aktien. Die gehaltenen Radcom-Anteile wären am 27.03.2026 12 236,71 USD wert, da der Schlussstand 12,20 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,37 Prozent angewachsen.

Am Markt war Radcom jüngst 194,74 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at