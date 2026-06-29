Radcom Aktie

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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Hochrechnung 29.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Radcom-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Radcom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Radcom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,881 Radcom-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 26.06.2026 119,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,43 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 19,27 Prozent vermehrt.

Am Markt war Radcom jüngst 224,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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