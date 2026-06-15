NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Radcom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Radcom-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 12,07 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radcom-Aktie investiert, befänden sich nun 82,850 Radcom-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.06.2026 auf 12,80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 060,48 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,05 Prozent.

Radcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 214,45 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at