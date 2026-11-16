Radcom Aktie

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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Radcom-Anlage 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Radcom-Investment verlieren können.

Am 16.11.2021 wurde das Radcom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Radcom-Anteile an diesem Tag bei 11,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 868,810 Radcom-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (11,00 USD), wäre die Investition nun 9 556,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,43 Prozent verringert.

Der Marktwert von Radcom betrug jüngst 187,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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