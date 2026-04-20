NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Radcom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Radcom-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Radcom-Anteile letztlich bei 11,28 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Radcom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 886,525 Radcom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 400,71 USD, da sich der Wert eines Radcom-Papiers am 17.04.2026 auf 12,86 USD belief. Damit wäre die Investition 14,01 Prozent mehr wert.

Radcom war somit zuletzt am Markt 214,91 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at