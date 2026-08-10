NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in Radcom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 10.08.2025 wurde das Radcom-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Radcom-Anteile 12,80 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Radcom-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,813 Radcom-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 10,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,91 USD wert. Damit wäre die Investition um 21,09 Prozent gesunken.

Radcom war somit zuletzt am Markt 168,96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at