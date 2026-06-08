Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Radcom-Investment im Blick
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Radcom-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,636 Radcom-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Radcom-Aktie auf 12,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,39 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 6,39 Prozent.
Radcom wurde am Markt mit 206,70 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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