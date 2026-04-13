Radcom Aktie

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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Profitable Radcom-Investition? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Radcom-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Radcom-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Radcom-Aktie bei 13,82 USD. Bei einem Radcom-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,359 Radcom-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Radcom-Anteile wären am 10.04.2026 878,44 USD wert, da der Schlussstand 12,14 USD betrug. Das entspricht einer Einbuße um 12,16 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Radcom eine Börsenbewertung in Höhe von 202,80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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