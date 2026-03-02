Radcom Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Radcom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Radcom-Papier bei 10,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 97,561 Radcom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (11,39 USD), wäre die Investition nun 1 111,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,12 Prozent vermehrt.
Radcom wurde am Markt mit 182,76 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
