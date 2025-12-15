NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radcom von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Radcom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Radcom-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 11,04 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Radcom-Aktie investiert hat, hat nun 9,058 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.12.2025 auf 13,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,92 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 22,92 Prozent gleich.

Alle Radcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 218,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at