NASDAQ Composite Index-Papier Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radcom von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Radcom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Radcom-Papiers betrug an diesem Tag 10,70 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Radcom-Aktie investiert hat, hat nun 9,346 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.01.2026 auf 13,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121,68 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,68 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 208,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at